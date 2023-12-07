07.12.2023 12:25 Дмитро Колонєй

Комунальники перевірили санітарний стан Індустріального району Харкова

Де була комісія та що виявила, інформує КП «Харківблагоустрій».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківблагоустрій» комісія комунальників перевірила санітарний стан прибудинкових територій в Індустріальному районі.

Цього тижня були оглянуті двори 43 будинків на

вулицях Генерала Момота, Косарєва, Душкіна, Миру, Біблика, Рибалка,

проспектах Архітектора Альошина та Олександрівському.

Перевірка показала, що прибудинкові території та «червоні лінії» доглянуті. Робітники повністю прибрали опале листя та готові усувати наслідки прогнозованих снігопадів. Так, для прибирання снігу та льоду філія має 29 мотоблоків, чотири трактори та близько 800 куб. м посипного матеріалу.