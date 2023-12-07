07.12.2023 13:00 Віталій Хінєвіч
На Харківщині сталася смертельна ДТП
Водій автомобіля не впорався з керуванням і зіштовхнувся з естакадою.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
5 грудня у селі Нове Пекельне Красноградського району 48-річний водій автомобіля "ВАЗ 2110" не впорався з керуванням та зіштовхнувся з естакадою.
Внаслідок ДТП від отриманих травм чоловік помер на місці пригоди. Слідчі відкрили кримінальне провадження.
Загалом минулої доби на території Харківщини сталося 17 дорожньо-транспортних пригод, в яких 8 громадян отримали травми, одна людина загинула.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у потрійному ДТП
на Харківщині загинуло 6 людей.
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