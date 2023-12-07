07.12.2023 13:00 Віталій Хінєвіч

На Харківщині сталася смертельна ДТП

Водій автомобіля не впорався з керуванням і зіштовхнувся з естакадою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

5 грудня у селі Нове Пекельне Красноградського району 48-річний водій автомобіля "ВАЗ 2110" не впорався з керуванням та зіштовхнувся з естакадою.

Внаслідок ДТП від отриманих травм чоловік помер на місці пригоди. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Загалом минулої доби на території Харківщини сталося 17 дорожньо-транспортних пригод, в яких 8 громадян отримали травми, одна людина загинула.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у потрійному ДТП на Харківщині загинуло 6 людей.