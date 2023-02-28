    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові створять музей-меморіал, присвячений мешканцям міста, які загинули під час війни
28.02.2023  19:01   

У Харкові створять музей-меморіал, присвячений мешканцям міста, які загинули під час війни

Про це поінформував мер Харкова Ігор Терехов під час медіамарафону «Лютий LIFE».

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов під час медіамарафону поінформував, що у місті планують створення музею-меморіалу, присвяченого харків’янам, які загинули під час війни.
 
 
За словами міського голови, у цьому питанні обов’язково врахують думку громадськості, адже, наприклад, коли виникла ідея зробити меморіал з будинку на вул. Наталії Ужвій, який був зруйнований російським агресором, його мешканці виступили проти такої ініціативи. 
 
«Війна показала, що ми - одна родина. І маємо дослухатися одне до одного. Має бути консолідація суспільства. Це дуже важливо. Кожен українець має розуміти, що від його думки залежить все», - зазначив Ігор Терехов.
 

 


Тэги:  ігор терехов, музей, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.02 Дороги та транспорт Ігор Терехов розповів про перспективу розвитку транспортної артерії на вулиці Весніна та електротранспорт 28.02 Влада «Неможливо відокремити район від решти міста»: Ігор Терехов про відновлення Північної Салтівки 28.02 Влада Ігор Терехов прокоментував перейменування вулиць міста
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 