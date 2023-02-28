28.02.2023 19:01

У Харкові створять музей-меморіал, присвячений мешканцям міста, які загинули під час війни

Про це поінформував мер Харкова Ігор Терехов під час медіамарафону «Лютий LIFE».

Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов під час медіамарафону поінформував, що у місті планують створення музею-меморіалу, присвяченого харків’янам, які загинули під час війни.

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За словами міського голови, у цьому питанні обов’язково врахують думку громадськості, адже, наприклад, коли виникла ідея зробити меморіал з будинку на вул. Наталії Ужвій, який був зруйнований російським агресором, його мешканці виступили проти такої ініціативи.

«Війна показала, що ми - одна родина. І маємо дослухатися одне до одного. Має бути консолідація суспільства. Це дуже важливо. Кожен українець має розуміти, що від його думки залежить все», - зазначив Ігор Терехов.



