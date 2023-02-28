28.02.2023 17:35 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів про перспективу розвитку транспортної артерії на вулиці Весніна та електротранспорт

Очільник міста Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону ЛЮТИЙ LIFE зазначив, що дорожня транспортна розв'язка в районі вулиці Весніна проходитиме реконструкцію, передає РЕДПОСТ.

За словами Харківського міського голови Ігоря Терехова, спираючись на розрахунки фахівців, які вивчили навантаження на цей відрізок дороги та пасажиропотік, було ухвалено рішення про реконструкцію цієї вулиці.

«Ми розширимо вулицю, і вона вже розширюється. Крім цього, там не буде трамваїв. Саме на вулиці Весніна», - зазначив Ігор Терехов.

У свою чергу, на заміну трамваям має прийти сучасний електротранспорт.

«Дуже хочеться, щоб замість трамваїв з'явився сучасний електротранспорт. Дуже хочу, щоб ми не забували, що маємо бути екологічним містом», - розповів про перспективи реконструкції транспортної інфраструктури Ігор Терехов.

Водночас він додав, що автомобільна розв'язка між Барабашово та Весніна буде створена.

«Це дуже важливо. Це транспортна артерія, яка потрібна місту. Вона буде побудована», – резюмував Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, про відбудову Північної Салтівки та інших житлових районів.



