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28.02.2023  17:41   Дмитро Колонєй

Чоловік з передмістя Харкова конфіскував у односельців автівки для окупантів

Мешканця передмістя Харкова поінформували про підозру у держзраді.

Допомагав окупантам, конфіскуючи у односельців автівки для ворога чоловік з передмістя Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, викрито 26-річного чоловіка, який під час окупації с. Липці допомогав російським військовим всіляко показуючи свою прихильність до військ країни-агресорки:
 
  • супроводжував автомобілі з російськими військовими, аби окупанти краще орієнтувались на місцевості для виконання поставлених їм бойових завдань проти ЗСУ.
  • показував військовослужбовцям держави-агресора будинки місцевих, де знаходились транспортні засоби.
  • допомагав проникнути на територію приватних домоволодінь та заволодіти автівками для своїх потреб.
Наріз вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків, липці
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