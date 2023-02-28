28.02.2023 15:34 Віталій Хінєвіч

СБУ у Харківській області затримала керівницю окупаційної адміністрації: суд виніс вирок

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини 44-річної мешканки Ізюмського району Харківської області, яка співпрацювала з ворогом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

Владислав Абдула повідомив, що колаборанткою виявилася колишня очільниця створеного окупантами "Савинского территориального отдела Изюмской военно-гражданской администрации". До війни вона працювала у місцевому будинку культури.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю в середині грудня під час стабілізаійних заходів на деокупованих територіях Харківської області.

«За матеріалами судового розгляду, у червні, на початку своєї колабораційної "кар'єри", жінка зайняла посаду так званого "помощника начальника отдела с. Морозовка" в окупаційній адміністрації держави-агресора. На цій посаді вона збирала для окупантів списки та паспортні дані місцевих мешканців.

У серпні ворожа поплічниця пішла на підвищення і стала «начальником Савинского териториального отдела Изюмской ВГА». Очоливши відділ, жінка безпосередньо брала участь в нарадах керівників відділів окупаційної влади та займалась оформленням працівників, які були готові співпрацювати з ворогом»,- зазначив Владислав Абдула.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів жінку визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив її до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування строком на 10 років, та з конфіскацією усього належного їй майна. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Ізюмського райуправління поліції за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури.



