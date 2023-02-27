27.02.2023 14:47 Віталій Хінєвіч

Агітував за рф і розповідав про «турботливих» окупантів: на Харківщині затримали колаборанта

У ході стабілізаційних заходів на деокупованій території Харківської області затримано прихильника «руского міра», який займався «приєднанням» регіону до рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

Владислав Абдула зазначив, що зловмисником виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов на співпрацю з ворогом і увійшов до лав місцевої окупаційної адміністрації.

«Встановлено, що зловмисник був відповідальним за збір інформації щодо агітаційних приміщень, стендів, флагштоків та місць розташування виборчих комісій на території Шевченківского району Харківської області. Він особисто здійснював огляд приміщень для проведення в подальшому референдуму про приєднання української території до держави агресора. Крім того, він поширював пропагандистську газету «Харьков Z» серед місцевого населення»,- повідомив Владислав Абдула.

За даними слідства, ця газета містила брехливу російську пропаганду, що нібито рф та її збройні сили не є ворогом України, що неначе рашисти з турботою ставляться до жителів окупованих територій та надають їм усіляку допомогу і підтримку, пропагували легітимність окупаційної влади.

Матеріали цих газет заперечували збройну агресію рф проти України, нав`язували читачам негативне ставлення до Української держави, прагнучи посіяти в нашому суспільстві недовіру до органів державної влади України та її Збройних Сил.

Після звільнення частини регіону зловмисник намагався «сховатися» від правосуддя, однак співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією). Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.

Викриття та документування протиправної діяльності колаборанта здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.



