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27.02.2023  15:00   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова вбирають сніг з вулиць міста (фото)

Вбирання триває у різних районах Харкова.

Вбирают сніг з вулиць міста комунальники Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, комунальні служби прибирають сніг у місті:

  • Бригади СКП «Харківзеленбуд» наводять лад на узбіччях та пішохідних доріжках у парках та скверах.

Вбирают сніг з вулиць міста комунальники Харкова

  • У Слобідському районі робітники КП «Харківблагоустрій» прибирають сніг з тротуарів та внутрішньоквартальних доріг житлових дворів. 

Вбирают сніг з вулиць міста комунальники Харкова

 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова оперативно усувають аварії на водогонах.
 
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Источник:   Міськрада
 Тэги:  комунальники, уборка снігу, харків
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