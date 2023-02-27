Комунальники Харкова вбирають сніг з вулиць міста (фото)

Вбирання триває у різних районах Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, комунальні служби прибирають сніг у місті:
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Зірки радять у важливих питаннях, у тому числі в любовних та фінансових, бути напоготові, намагаючись розглянути «друге дно» у словах та вчинках оточуючих.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень очікується дощ зі снігом, ближче до вечора йому на зміну прийде сильний сніг.
1932 року у складі УРСР створено Київська, Вінницька, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.
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