22.02.2023 16:20 Віталій Хінєвіч

Скільки людей проживає у Харкові, повідомив Ігор Терехов

Попри наближення роковини повномасштабного вторгнення рф на територію України, у Харкові не спостерігається масового відтоку людей.

Про це розповів Харківський міський голова Ігор Терехов 22 лютого під час спілкування із журналістами, передає РЕДПОСТ

«Перед 23-24 лютого кілька тисяч осіб виїхали. І це зрозуміло, бо люди налякані. Вони дуже бояться того, що будуть прильоти. Але я вважаю, що ми все це переживемо, і вони повернуться до міста. Суттєвого відтоку людей зараз немає», - підкреслив мер.

За його словами, на сьогодні у Харкові проживає приблизно 1,1 млн мешканців. У мирний час у місті постійно перебували близько 2 млн осіб, а найменшу чисельність населення було зафіксовано у березні 2022 року, коли вона складала 300-400 тис. осіб.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 113 млн пасажирів було перевезено усіма видами міського транспорту Харкова торік.



