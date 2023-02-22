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22.02.2023  16:20   Віталій Хінєвіч

Скільки людей проживає у Харкові, повідомив Ігор Терехов

Попри наближення роковини повномасштабного вторгнення рф на територію України, у Харкові не спостерігається масового відтоку людей.

Харків
 
Про це розповів Харківський міський голова Ігор Терехов 22 лютого під час спілкування із журналістами, передає РЕДПОСТ.
 
«Перед 23-24 лютого кілька тисяч осіб виїхали. І це зрозуміло, бо люди налякані. Вони дуже бояться того, що будуть прильоти. Але я вважаю, що ми все це переживемо, і вони повернуться до міста. Суттєвого відтоку людей зараз немає», - підкреслив мер. 
 
За його словами, на сьогодні у Харкові проживає приблизно 1,1 млн мешканців. У мирний час у місті постійно перебували близько 2 млн осіб, а найменшу чисельність населення було зафіксовано у березні 2022 року, коли вона складала 300-400 тис. осіб.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 113 млн пасажирів було перевезено усіма видами міського транспорту Харкова торік.
 

Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, ігор терехов
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