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22.02.2023  13:10   Віталій Хінєвіч

Скільки людей скористалися послугами громадського транспорту в Харкові

Найбільше пасажирів перевіз Харківський метрополітен.

Харків транспорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Близько 113 млн пасажирів було перевезено усіма видами міського транспорту Харкова торік. 
 
Про це повідомляється у «Звіті про діяльність виконавчих органів Харківської міської ради у 2022 році». 
 
Так, автобуси перевезли 13,8 млн осіб, наземний електротранспорт - 46,1 млн, а харківським метро скористалися 52,9 млн пасажирів. 
 
Для порівняння, у 2021 році в Харкові було перевезено 271,3 млн осіб. Зменшення кількості пасажирів пов’язане з тимчасовим переїздом мешканців міста в інші регіони країни та за кордон у зв’язку зі збройною агресією рф проти України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що безкоштовний проїзд у Харкові дотується з міського бюджету, щоб люди могли вільно користуватись послугами громадського транспорту.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, транспорт
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