22.02.2023 13:10 Віталій Хінєвіч

Скільки людей скористалися послугами громадського транспорту в Харкові

Найбільше пасажирів перевіз Харківський метрополітен.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Близько 113 млн пасажирів було перевезено усіма видами міського транспорту Харкова торік.

Про це повідомляється у «Звіті про діяльність виконавчих органів Харківської міської ради у 2022 році».

Так, автобуси перевезли 13,8 млн осіб, наземний електротранспорт - 46,1 млн, а харківським метро скористалися 52,9 млн пасажирів.

Для порівняння, у 2021 році в Харкові було перевезено 271,3 млн осіб. Зменшення кількості пасажирів пов’язане з тимчасовим переїздом мешканців міста в інші регіони країни та за кордон у зв’язку зі збройною агресією рф проти України.





Источник: Харківська міська рада

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