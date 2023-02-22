22.02.2023 13:30 Рита Парфенова

Безкоштовне тренування з таеквондо для дітей пройде у безпечному місці Харкова

У суботу, 25 лютого, дітлахів чекають на спортивне тренування на підземному паркінгу ТРЦ «Нікольський».





Як повідомляє РЕДПОСТ, черговий захід серії відкритих спортивних тренувань, яку проводить Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, почнеться 25 лютого о 14.00 на підземному паркінгу ТРЦ «Нікольський».



Цієї суботи харків’яни зможуть взяти участь у занятті з таеквондо, яке проведуть тренери Дитячо-юнацької спортивної школи єдиноборств «ХЗТД».



На відвідувачів чекатиме показовий виступ вихованців центру бойових мистецтв ЗТУ Віталія Гагаріна, а також розіграш подарунків.



Всім охочим взяти участь у занятті необхідно взяти з собою спортивний одяг та кросівки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшов відкритий майстер клас з футболу для дітей.



