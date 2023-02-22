Безкоштовне тренування з таеквондо для дітей пройде у безпечному місці Харкова

У суботу, 25 лютого, дітлахів чекають на спортивне тренування на підземному паркінгу ТРЦ «Нікольський».
Як повідомляє РЕДПОСТ, черговий захід серії відкритих спортивних тренувань, яку проводить Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, почнеться 25 лютого о 14.00 на підземному паркінгу ТРЦ «Нікольський».
Цієї суботи харків’яни зможуть взяти участь у занятті з таеквондо, яке проведуть тренери Дитячо-юнацької спортивної школи єдиноборств «ХЗТД».
На відвідувачів чекатиме показовий виступ вихованців центру бойових мистецтв ЗТУ Віталія Гагаріна, а також розіграш подарунків.
Всім охочим взяти участь у занятті необхідно взяти з собою спортивний одяг та кросівки.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшов відкритий майстер клас з футболу для дітей.
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