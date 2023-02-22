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22.02.2023  16:19   Євген Клочко

Ігор Терехов анонсував будівництво двох мікрорайонів у Харкові


Ігор Терехов анонсував будівництво двох мікрорайонів у Харкові
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив журналістам РЕДПОСТ, що розбирання пошкоджених будинків у місті почнуться одразу після завершення всіх необхідних процедур.
 
За його словами, відновленню не підлягають 500 будинків. Тож згодом будуть побудовані нові будинки, школи та дитсадки.
 
Мер наголосив на тому, що міську владу чекає дуже важка робота, але вони впораються з нею.
 
«Дуже хочу, щоб це було навесні», - зазначив Терехов, додавши, що вони не будуть зволікати з роботою, але повинні пройти всі необхідні процедурні моменти.
 
Щодо будівництва у місті, Терехов розповів, що планують створення двох мікрорайонів, які матимуть загальну площу 700 га. Один з них буде розташований в районі станції метро «Барабашово», а інший - на земельних ділянках Північної Салтівки, які наразі не забудовані.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ повідомляв, що 55% освітнього фонду Харкова постраждало внаслідок численних наземних та повітряних обстрілів.

Тэги:  харків, ігор терехов
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