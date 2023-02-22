22.02.2023 16:36 Дмитро Колонєй

Під Харковом підприємець забруднював повітря шкідливими речовинами

Директору підприємства під Харковом вручено підозру.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську пркуратуру, директор товариства з обмеженою відповідальністю у Харківському районі без отримання спеціального дозволу забезпечив проведення господарської діяльності з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Це створило небезпеку для навколишнього природнього середовища через накопичення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, а також небезпеку створення парникового ефекту, фотохімічного смогу, кислотних дощів тощо.

Своїми незаконними діями директор підприємства завдав тяжкі наслідки державі на суму майже 400 тисяч гривень.



