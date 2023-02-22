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22.02.2023  16:36   Дмитро Колонєй

Під Харковом підприємець забруднював повітря шкідливими речовинами

Директору підприємства під Харковом вручено підозру.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську пркуратуру, директор товариства з обмеженою відповідальністю у Харківському районі без отримання спеціального дозволу забезпечив проведення господарської діяльності з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. 
 
Це створило небезпеку для навколишнього природнього середовища через накопичення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, а також небезпеку створення парникового ефекту, фотохімічного смогу, кислотних дощів тощо.
 
Своїми незаконними діями директор підприємства завдав тяжкі наслідки державі на суму майже 400 тисяч гривень. 
 
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  екологія, забруднення, харків
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