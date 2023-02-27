27.02.2023 15:25 Віталій Хінєвіч

Великобританія надасть квитки на "Євробачення" для українців

Уряд Британії виділить майже 3 000 квитків для українців, які через війну були змушені покинути свої домівки і нині проживають у Великій Британії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

«Цей розподіл квитків дозволить тисячам українців відвідати концерти наживо і є ще одним прикладом непохитної підтримки України з боку Великої Британії», – зазначено в офіційному повідомленні британського Уряду.

Ті, хто наразі перебуває у Великій Британії за програмами «Будинки для України», «Українська родинна програма» та «Програма продовження перебування у Великій Британії», зможуть подати заявку на отримання квитків. Квитки будуть запропоновані на всі дев'ять прямих ефірів, включно з півфіналами, допрем'єрними шоу та фіналом у суботу 13 травня.

Окрім того, Уряд Британії також оголосив про виділення 10 мільйонів фунтів стерлінгів на проведення Євробачення від імені України та підтримку її культури і творчості.

Гроші будуть спрямовані на підтримку партнерства Ліверпульської міської ради і BBC з українськими митцями та виконавцями, щоб забезпечити спільне шоу, яке прославлятиме музику та об'єднуватиме людей з усього світу.



