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27.02.2023  15:25   Віталій Хінєвіч

Великобританія надасть квитки на "Євробачення" для українців

Уряд Британії виділить майже 3 000 квитків для українців, які через війну були змушені покинути свої домівки і нині проживають у Великій Британії.

Євробачення
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
 
«Цей розподіл квитків дозволить тисячам українців відвідати концерти наживо і є ще одним прикладом непохитної підтримки України з боку Великої Британії», – зазначено в офіційному повідомленні британського Уряду. 
 
Ті, хто наразі перебуває у Великій Британії за програмами «Будинки для України», «Українська родинна програма» та «Програма продовження перебування у Великій Британії», зможуть подати заявку на отримання квитків. Квитки будуть запропоновані на всі дев'ять прямих ефірів, включно з півфіналами, допрем'єрними шоу та фіналом у суботу 13 травня. 
 
Окрім того, Уряд Британії також оголосив про виділення 10 мільйонів фунтів стерлінгів на проведення Євробачення від імені України та підтримку її культури і творчості.
 
Гроші будуть спрямовані на підтримку партнерства Ліверпульської міської ради і BBC з українськими митцями та виконавцями, щоб забезпечити спільне шоу, яке прославлятиме музику та об'єднуватиме людей з усього світу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Польщі відкрилася виставка про воєнний Харків (фото).
 

Источник:   Міністерство культури та інформаційної політики України
 Тэги:  євробачення, квитки
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