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27.02.2023  15:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові тролейбус №3 тимчасово змінить маршрут

Це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі тролейбусу.


РЕДПОСТ
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух тролейбусів на пр. Героїв Сталінграда та пр. Олександрівському, на ділянці від пр. Петра Григоренка до бул. Богдана Хмельницького, буде припинений з 11:00 до 13:00 28 лютого.
 
У цей час тролейбус №3 курсуватиме так: розворотне коло «вул. Університетська» – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – пр. Петра Григоренка – вул. Танкопія – бул. Богдана Хмельницького – розворотне коло «бул. Богдана Хмельницького» – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «вул. Дванадцятого Квітня»; 
 
у зворотному напрямку: розворотне коло «вул. Дванадцятого Квітня» – пр. Олександрівський – бул. Богдана Хмельницького – вул. Танкопія – пр. Петра Григоренка – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «вул. Університетська».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області розробляють проєкти дорожніх споруд.
 
 
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків. тролейбус
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