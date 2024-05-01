01.05.2024 15:25 Віталій Хінєвіч

Харківському тролейбусу виповнилося 85 років

Рівно 85 років тому, 1 травня 1939 року, в Харкові була відкрита перша тролейбусна лінія завдовжки 6,6 км.



Харківському тролейбусу виповнилося 85 років



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Вона проходила від Радянської площі (зараз на цьому місці знаходиться сквер біля Вічного вогню) по вул. Університетській, Спартаківському провулку, площі Тевелєва (зараз - пл. Конституції) та вулиці Карла Лібкнехта (зараз - вул. Сумська) до парку ім. Горького (зараз - Центральний парк).

Для обслуговування лінії було придбано 10 тролейбусів. Перше тимчасове тролейбусне депо було збудоване на місці Дзеркального струменю. За рік лінія була продовжена до Південного вокзалу, а кількість тролейбусів збільшилася до 27-ми.

У 1941 році під час наступу німецьких військ тролейбуси були серйозно пошкоджені. Відновити їх роботу вдалося лише в травні 1944 року.

У 1960-70-ті роки довжина контактної мережі зросла майже втричі. Тоді були збудовані тролейбусні депо №2 та №3, які обслуговують містян і сьогодні.

З 2019 року почалося суттєве оновлення рухомого складу: місто отримало понад 130 сучасних одиниць транспорту. За кількістю тролейбусів з автономним ходом Харків посідає перше місце в Україні.

Через початок повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року рух тролейбусів припинили. Внаслідок збройної агресії рф частину рухомого складу було пошкоджено. Проте вже в травні рух транспорту відновився.

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