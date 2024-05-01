01.05.2024 15:51 Дмитро Колонєй
Переховувалась у Харкові: спіймали жінку, яка допомагала загарбникам нищити українські книги
Затримана у Харкові жінка слугувала окупантам.
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добровільно пішла на співпрацю з окупантами;
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у липні 2022 року стала «и. о. заведующей Шевченковским библиотечным филиалом отдела культуры, молодежи и спорта Временной Гражданской Администрации Купянского района Харьковской области»;
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організовувала роботу бібліотеки;
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проводила перепис наявної української літератури, яку окупанти в подальшому планували знищити;
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брала участь у нарадах;
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проводила консультації для відвідувачів.
Після деокупації намагалоася переховуватися у Харкові, однак правоохоронці затримали втікачку. .
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