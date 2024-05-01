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01.05.2024  15:51   Дмитро Колонєй

Переховувалась у Харкові: спіймали жінку, яка допомагала загарбникам нищити українські книги

Затримана у Харкові жінка слугувала окупантам.

Допомагала загарбникам знищувати українські книги На Харківщині жінка
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 26-річна жінка з селища Шевченкове під час окупації перейшла на бік ворога:
  • добровільно пішла на співпрацю з окупантами;
  • у липні 2022 року стала «и. о. заведующей Шевченковским библиотечным филиалом отдела культуры, молодежи и спорта Временной Гражданской Администрации Купянского района Харьковской области»;
  • організовувала роботу бібліотеки;
  • проводила перепис наявної української літератури, яку окупанти в подальшому планували знищити;
  • брала участь у нарадах;
  • проводила консультації для відвідувачів.
 
Після деокупації намагалоася переховуватися у Харкові, однак правоохоронці затримали втікачку. .
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ, писав про викриту жінку, яка наказувала знищувати українські книги.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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