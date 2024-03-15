15.03.2024 10:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині викрито жінку, яка наказувала знищувати українські книги

За даними слідства, під час захоплення міста Балаклія Ізюмського району місцева мешканка пішла на співпрацю з ворогом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

До російського вторгнення 49-річна жінка працювала у міській бібілотеці. Проте з приходом «русского мира» жінка добровільно погодилась на пропозицію представників рф та стала «директором Балаклейской публичной библиотеки».

Колаборантка здійснювала підбір та працевлаштування працівників до закладу, проводила наради та надавала вказівки підлеглим працівникам, брала участь у нарадах в окупаційній адміністрації. Також «директорка» організовувала наповнення бібліотеки російською літературою та символікою.

Вона зібрала книжки українською мовою та наказала підлеглим знищити їх, залишивши аркуш з підписом «Палёнка Бандера». Правоохоронці викрили колаборантку.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці показали наслідки обстрілу Харківської області.