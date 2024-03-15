15.03.2024 09:50 Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 15 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 15 березня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 11

Золочів - 13

Богодухів - 12

Коломак - 11

Великий Бурлук - 11

Печеніги -11

Слобожанське - 16

Куп’янськ -13

Красноград - 10

Лозова - 11

Ізюм - 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 14 березня 2024 року.