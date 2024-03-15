Який радіаційний фон в Харкові та області на 15 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 15 березня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 14 березня 2024 року.
Комментариев: 0
Творчий політ думки допоможе винайти щось неймовірне, скласти блискучий бізнес-план, зайнятися дизайном квартири або написати палке визнання.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ.
Щорічно у річницю виступу президента США Джона Ф. Кеннеді у Конгресі у 1961 році відзначається День захисту прав споживачів.
влажность:
давление:
ветер: