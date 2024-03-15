15.03.2024 09:25 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки обстрілу Харківської області

Минулої доби росіяни обстрілювали прикордонні та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Липці. 14 березня близько 12:45 та 16:45 год окупанти з РСЗО «Ураган» обстріляли село. Внаслідок ворожої атаки три приватні будинки зруйновані та пошкоджені, на цвинтарі зайнялася пожежа.

Вовчанськ. 14 березня окупанти з артилерії остріляли місто близько 20:20. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, господарчі споруди.

Козача Лопань. 14 березня внаслідок ворожих обстрілів в населеному пункті пошкоджено два житлові будинки.

Куп’янськ. 14 березня близько 16:30, перебуваючи на території своєї земельної ділянки, підірвався на невідомому вибуховому пристрої 44-річний чоловік. Від отриманих поранень помер по дорозі в лікарню.

Упродовж доби слідчі, криміналісти, вибухотехніки виїжджали на місця подій, документували наслідки воєнних злочинів росіян: зібрали речові докази, опитали свідків та постраждалих, відкрили кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією рф.

Триває евакуація з небезпечних районів Харківщини. 14 березня з території Куп’янського району було евакуйовано три особи: жінок -2 , чоловіків – 1.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 14 по 15 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.