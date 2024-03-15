15.03.2024 09:25 Віталій Хінєвіч
Правоохоронці показали наслідки обстрілу Харківської області
Минулої доби росіяни обстрілювали прикордонні та прифронтові райони Харківщини.
Липці. 14 березня близько 12:45 та 16:45 год окупанти з РСЗО «Ураган» обстріляли село. Внаслідок ворожої атаки три приватні будинки зруйновані та пошкоджені, на цвинтарі зайнялася пожежа.
Вовчанськ. 14 березня окупанти з артилерії остріляли місто близько 20:20. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, господарчі споруди.
Козача Лопань. 14 березня внаслідок ворожих обстрілів в населеному пункті пошкоджено два житлові будинки.
Куп’янськ. 14 березня близько 16:30, перебуваючи на території своєї земельної ділянки, підірвався на невідомому вибуховому пристрої 44-річний чоловік. Від отриманих поранень помер по дорозі в лікарню.
Упродовж доби слідчі, криміналісти, вибухотехніки виїжджали на місця подій, документували наслідки воєнних злочинів росіян: зібрали речові докази, опитали свідків та постраждалих, відкрили кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією рф.
Триває евакуація з небезпечних районів Харківщини. 14 березня з території Куп’янського району було евакуйовано три особи: жінок -2 , чоловіків – 1.
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писав, що протягом доби з 14 по 15 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували
виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
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