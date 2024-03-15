15.03.2024 08:25 Віталій Хінєвіч

Через ворожі обстріли Харківщини сталися пожежі

Протягом доби з 14 по 15 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



Через ворожі обстріли Харківщини сталися пожежі



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок влучання снарядів сталися значні пошкодження щонайменше 4 житлових будинків, господарчих споруд та пожежа на відкритій території поблизу приватного сектора у с. Слобожанське. Загальна її площа склала близько 100 кв.м.

Згодом виклик надійшов вже до с. Липці, Харківського району. Ворог знову завдав обстрілів по мирному населеному пункту. В результаті ударів за різними адресами горіли житловий будинок на площі 100 кв.м., покинута двоповерхова будівля та автівка на загальній площі 200 кв.м. О 20:20 усі осередки займання були ліквідовані. На місці події працювало 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та осіб особового складу ДСНС. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Вночі, в с. Козача Лопань, внаслідок влучання снарядів в приватне домогосподарство сталася пожежа. Горів дах будинку та гараж на площі 50 кв.м. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС було залучено 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи 8 раз виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах. За добу вигоріло близько 4 га сухої трави, гілля, сміття та очерету на відкритих місцевостях.

Загалом рятувальниками було здійснено 32 оперативних виїзди, з яких:

20 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

9 – на допомогу населенню;

1 – на обстеження територій після ворожих обстрілів;

2 – інші виїзди.

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