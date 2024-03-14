    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ворог здійснив обстріл села Слобожанське Харківської області
14.03.2024  16:50   Віталій Хінєвіч

Ворог здійснив обстріл села Слобожанське Харківської області

14 березня збройні сили рф обстріляли житловий сектор у селі Слобожанське Липецької ТГ.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У населеному пункті пошкоджено будинки, господарчі будівлі та авто. Без постраждалих. 
 
За попередніми даними, російька армія обстріляла село з артилерії. 
 
 
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Правоохоронці продовжують вживати всіх можливих й належних заходів для фіксації воєнних злочинів рф на Харківщині.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останніх 24 годин рятувальники 108 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинив ворог.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.03 Надзвичайні події Ворог бив ракетою С-300 по Харківській області 14.03 Надзвичайні події Харків перебуває під ракетним ударом (оновлено) 14.03 ЖКГ У Харкові усувають наслідки ранкової атаки (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 