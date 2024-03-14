14.03.2024 09:41 Рита Парфенова

Рятувальники загасили три пожежі внаслідок обстрілів та понад 90 підпалів сухостою

Протягом останніх 24 годин рятувальники 108 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинив ворог.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, рятувальні підрозділи ДСНС в Харківській області здійснили ліквідацію трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп’янському та Чугуївському районах області.



Два рази рятувальники втручалися для загасіння загорянь на відкритих територіях общою площею понад 3 гектари у місті Куп’янську.



У місті Вовчанськ в результаті бомбардування виникли руйнації житлових будинків та магазину. У житловому будинку спалахнула пожежа на площі 5 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно ліквідували. Співробітники ДСНС та Нацполіції провели обстеження зруйнованих та пошкоджених будівель. За попередніми даними, одна особа постраждала.



_Загалом протягом доби з 13 по 14 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 137 оперативних виїздів, з яких:

108 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

8 – на допомогу населенню;

10 – на обстеження територій після ворожих обстрілів;

11 – інші виїзди.

На жаль, на пожежах загинула одна людина (жінка 1950 року народження у селі Борова Чугуївського району), ще одна постраждала (80-річна жінка у місті Харкові).



Рятувальники також були залучені для вилучення тіла загиблого чоловіка 1960 року народження з водойми. Ця подія сталася на ставку Трушівка у місті Люботин Харківського району.



За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах 91 раз. Статистика цих пожеж свідчить про їх збільшення щодня. За добу вогнем було охоплено близько 100 гектарів сухої трави, гілля, сміття та очерету на відкритих місцевостях. Причиною виникнення цих пожеж є нехтування правилами пожежної безпеки та навмисне випалювання сухостою.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 березня 2024 року.