    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Привітання Ігоря Терехова з Днем українського добровольця
14.03.2024  09:03   Рита Парфенова

Привітання Ігоря Терехова з Днем українського добровольця

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до містян з вітальним словом з нагоди з Дня українського добровольця.


Фото: РЕДПОСТ

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем українського добровольця опублікувано в його телеграм-каналі, повідомляє РЕДПОСТ.

«Саме завдяки добровольцям, абсолютна більшість яких до нападу росії не мали жодного досвіду служби, проте прагнули захистити свій дім від ворога, вистояв наш Харків та живе вільна й незалежна Україна.

Ми пишаємося вами!

Кожним і кожною, хто змінив цивільне життя на військову форму й щодня йде в бій, аби війна не пішла далі. І ми до кінця будемо вас підтримувати», – йдеться в привітанні.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов привітав зі святом комунальних працівників Основʼянського та Індустріального районів.
Тэги:  ігор терехов, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.03 Влада Ігор Терехов поділився досвідом організації оборони Харкова на міжнародному «Конгресі стійкості - 2024» 12.03 Влада Ігор Терехов відзначив кращих комунальників 12.03 Влада Знімають ґрунт та закуплені реагенти: Ігор Терехов про локалізацію атаки на нафтобазу у Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 