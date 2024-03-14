14.03.2024 09:03 Рита Парфенова

Привітання Ігоря Терехова з Днем українського добровольця

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до містян з вітальним словом з нагоди з Дня українського добровольця.



Фото: РЕДПОСТ

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем українського добровольця опублікувано в його телеграм-каналі, повідомляє РЕДПОСТ.

«Саме завдяки добровольцям, абсолютна більшість яких до нападу росії не мали жодного досвіду служби, проте прагнули захистити свій дім від ворога, вистояв наш Харків та живе вільна й незалежна Україна.



Ми пишаємося вами!



Кожним і кожною, хто змінив цивільне життя на військову форму й щодня йде в бій, аби війна не пішла далі. І ми до кінця будемо вас підтримувати», – йдеться в привітанні.

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