Привітання Ігоря Терехова з Днем українського добровольця

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до містян з вітальним словом з нагоди з Дня українського добровольця.
Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем українського добровольця опублікувано в його телеграм-каналі, повідомляє РЕДПОСТ.
«Саме завдяки добровольцям, абсолютна більшість яких до нападу росії не мали жодного досвіду служби, проте прагнули захистити свій дім від ворога, вистояв наш Харків та живе вільна й незалежна Україна.
Ми пишаємося вами!
Кожним і кожною, хто змінив цивільне життя на військову форму й щодня йде в бій, аби війна не пішла далі. І ми до кінця будемо вас підтримувати», – йдеться в привітанні.
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Той самий день, який краще витратити на кохання, а не на війну. Зірки обіцяють гранично загострити ваші почуття, і якщо для кохання це дуже добре, то для суперечок, на жаль, немає.
Протягом усього дня у Харкові очікується хмарна погода. Вранці і вдень не передбачається опадів. Увечері можливий невеликий дощ зі снігом.
Постанову про створення нового свята – Дня добровольця – Верховна Рада України ухвалила у січні 2017 року.
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