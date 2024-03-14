Ворожі обстріли завдали руйнацій в одному з районів Харкова

Близько четвертої години ранку 14 березня росіяни обстрілювали міста і села Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Нацполіції, Харків, Куп’янськ, Ізюм, Великий Бурлук, Кегичівку атакували безпілотниками, завдали ракетних та авіаударів.
Упродовж доби слідчі, криміналісти, вибухотехніки виїжджали на місця подій, документували наслідки воєнних злочинів росіян: зібрали речові докази, опитали свідків та постраждалих, відкрили кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією рф.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 березня 2024 року.
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