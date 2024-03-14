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14.03.2024  08:45   Рита Парфенова

Ворожі обстріли завдали руйнацій в одному з районів Харкова

Близько четвертої години ранку 14 березня росіяни обстрілювали міста і села Харківщини.


Фото: Поліція Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Нацполіції, Харків, Куп’янськ, Ізюм, Великий Бурлук, Кегичівку атакували безпілотниками, завдали ракетних та авіаударів.

  • Харків, 14 березня
    о 03:56 місто атакували ворожі безпілотні літальні апарати (БЛПА). Пошкоджено приватне домоволодіння в Шевченківському районі (влучання у присадибну ділянку біля будинку).
    о 05:10 - Внаслідок влучання ракети з зенітно-ракетного комплексу С-300 пошкоджено адмінбудівлю на території лісопосадки в Шевченківському районі.
  • Ізюм, 14 березня
    о 04:08 окупанти атакували місто безпілотниками. Наші протиповітряні оборонні системи (ППО) збили два ворожих БПЛА. Один з них влучив у нефункціонуючу споруду.
  • Куп’янськ, 14 березня
    о 04:00 місто атакували два безпілотники. Горить сухостій, але без постраждалих.
  • Великий Бурлук, 14 березня
    о 05:10 ворог атакував селище керованими авіабомбами та трьома БПЛА. Пошкоджено домоволодіння, територія лікарні, лісництво.

обстріл

  • Лозова, 14 березня
    пошкоджено будинок та господарчі споруди.
  • Кегичівка, 14 березня
    БПЛА ворога атакували селище, пошкоджені будинки, без постраждалих.
  • Вовчанськ, 13 березня
    ворог обстрілював місто з артилерії та завдав три авіаудари керованими авіабомбами. Пошкоджено житлові будинки, магазини, господарчі споруди та багатоповерхівки.

обстріл

  • Вовчанські Хутори, 13 березня
    пошкоджені приватні домоволодіння та цивільні авто.
  • Курилівка, 13 березня
    ворог здійснив артобстріл села, пошкоджені приватні домоволодіння.
  • Купʼянськ 13 березня
    місто обстріляли з РСЗВ «Ураган», пошкоджені приватні домоволодіння та лісосмуга.

обстріл

Упродовж доби слідчі, криміналісти,  вибухотехніки виїжджали на місця подій, документували наслідки воєнних злочинів росіян: зібрали речові докази, опитали свідків та постраждалих, відкрили кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 березня 2024 року.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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