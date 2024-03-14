Сили оборони відбили атаки ворога на Харківщині

На Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили спроби ворога просунутись.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнало місто Вовчанськ Харківської області. Загалом під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині іранці 13 березня 2024 року.
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Той самий день, який краще витратити на кохання, а не на війну. Зірки обіцяють гранично загострити ваші почуття, і якщо для кохання це дуже добре, то для суперечок, на жаль, немає.
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