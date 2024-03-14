Харків зазнав ударів безпілотниками та ракетою

Проти ночі 14 березня місто Харків двічі опинялося під ударами з боку військових рф.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міського голову Ігоря Терехова, перша атака безпілотниками сталася близько четвертої години ранку.
За словами мера міста, «шахеда» впав у середмісті в районі приватних будинків. На щастя, без постраждалих.
Близько 05.10 окупанти завдали удар ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова.
«Другий за ранок «приліт» стався у лісосмузі міста поряд з нежитловими приміщеннями, – повідомив Ігор Терехов. Попередньо - С-300. Щодо жертв та постраждалих - на щастя, обійшлося. Незначні пошкодження кількох будівель».
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог здійснив обстріл села у Куп'янському районі.
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