14.03.2024 07:30 Рита Парфенова

14 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Постанову про створення нового свята – Дня добровольця – Верховна Рада України ухвалила у січні 2017 року.





Березень 2014 року увійшов у новітню історію України фактичною анексією Криму військами рф. Крім того, в південно-східних регіонах України закликали до від'єднання від України.



Саме у березні 2014 року добровольці із Самооборони Майдану вирушили на військовий полігон для проходження військової підготовки для подальшої участі у воєнних діях.



Цього дня 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.



* * *



Щороку 14 березня відзначається День числа "Пі": тому що в американському варіанті написання 14 березня виглядає як 3.14.



Це неофіційне свято вигадав у 1987 році фізик із Сан-Франциско Ларрі Шоу, який і помітив, що в американській системі запису дат (місяць/число) дата 14 березня – 3/14 – і час 1:59 збігається з першими розрядами числа π = 3.14159).



До речі, 22 липня також є подібним святом, адже у нашій традиції ця дата виглядає як 22/7, а результат цього дробу – приблизно і є число Пі.



Фахівці вважають, що це число було відкрито вавилонськими магами. Воно використовувалося для будівництва знаменитої Вавилонської вежі. Проте недостатньо точне обчислення значення Пі призвело до краху проекту. Можливо, що ця математична константа лежала основу будівництва легендарного Храму царя Соломона.



Цього дня читають хвалебні промови на честь числа π, його ролі в житті людства, малюють антиутопічні картини світу без π, печуть та їдять пиріг із зображенням грецької літери «пі» або з першими цифрами самого числа, п'ють напої та грають у ігри , що починаються на «пі», вирішують математичні головоломки та загадки, водять хороводи навколо предметів, пов'язаних із цим числом.



* * *



14 березня у багатьох країнах відзначається Міжнародний день річок, який раніше мав назву Міжнародний день боротьби проти гребель, за річки, воду та життя. На початку антиплотинного світового руху, 1998 року, цього дня пройшло понад 50 акцій протесту у більш ніж 20 країнах світу, у тому числі в Бразилії, Індії, Таїланді, Австралії, Росії, Японії, США.



Ініціатива проведення «Міжнародного дня дій проти гребель» належить екологічній організації зі Сполучених Штатів Америки, назва якої перекладається російською мовою як «Міжнародна мережа рік». Американці запропонували відзначати «день дій проти гребель» під гаслом: «За річки, воду та життя!».



Активістам руху проти гребель вже вдалося досягти реальних результатів: у Сполучених Штатах було демонтовано дві шістдесятиметрові греблі, а у Швеції прийнято закон, який забороняє будувати греблі понад п'ятнадцять метрів заввишки.

* * *

14 марта Всесвітній день нирки відзначається щорічно другого четверга березня, починаючи з 2006 року. По суті це глобальна інформаційно-просвітницька кампанія, спрямована на підвищення поінформованості про важливість наших нирок.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять преподобного Венедикта; святого Феогноста, митрополита Київського.



За Юліанським календарем, 14 березня православна церква вшановує пам’ять Преподобної мучениці Євдокії.



Наші пращури вірили, що талий сніг цього дня має особливу цілющу силу. Такою водою обливали дітей, щоб додалося здоров’я, мили підлогу в будинку, щоб усунути всі негаразди.



Щоб наблизити весну, господині пекли печиво у вигляді жайворонків, пригощали оточуючих та розвішували на деревах.



Також 14 березня було заведено давати милостиню. Прийнято було подавати не тільки за себе, але і за покійних рідних. Через добрий вчинок покійним прощаються гріхи. Подавати милостиню потрібно було так, щоб ніхто цього не бачив, і не хвалитися своїм вчинком.

Також цього дня

1804 року народився Йоганн Штраус-батько, австрійський композитор, скрипаль, диригент, творець віденського вальсу.



1854 – народився Пауль Ерліх, німецький лікар, імунолог, бактеріолог, хімік, основоположник хіміотерапії, нобелівський лауреат.



1879 – народився Альберт Ейнтштейн, фізик. Найбільшу популярність Ейнштейну принесла теорія відносності, викладена ним уперше 1905-го. В умах багатьох людей ім'я Ейнштейна також пов'язане із атомною проблемою. Дійсно, розуміючи, якою трагедією для людства могло б виявитися створення у фашистській Німеччині атомної бомби, він у 1939 р. направив президенту США лист, який послужив поштовхом для робіт у цьому напрямку в Америці.



1933 – народився Майкл Кейн, британсько-голлівудський актор («Міс Конгеніальність», «Правила виноробів», «Тихий американець»).



1946 – Ернест Хемінгуей після трьох розлучень одружився з Мері Велш, з якою не розлучався до своєї смерті. Він зустрівся з нею 1944 року у Франції і вже восьмого дня знайомства запропонував стати його дружиною. Те, що він був одружений, а вона одружена, для нього не було перешкодою.



1947 – народився Біллі Крістал, голлівудський актор («Коли Гаррі зустрів Саллі», «Аналізуй це»), кінорежисер, конферансьє, сценарист та продюсер.



1956 – американська компанія Ampex продемонструвала перший в історії відеомагнітофон.



1958 – створено першу українську ЕОМ «Київ».



1958 – засновано премію Греммі.



1962 – народився Ігор Кондратюк, український телеведучий та продюсер.



1986 – народився Джеймі Белл, британський актор («Біллі Елліот», «Орел Дев'ятого легіону», «Джейн Ейр», «На межі»).



1990 – у Стрию Львівської області вперше за радянських часів підняли український національний (синьо-жовтий) прапор над адміністративною будівлею – міськвиконкомом.



1994 – випущено реліз Linux 1.0.0.



2000 – американський «батько жахів» Стівен Кінг став першим у світі письменником, який опублікував свій твір в Інтернеті (за день його прочитали 2 мільйони людей).



2004 – у США в Каліфорнійській пустелі Мохаві пройшла гонка автомобілів-роботів. Усі зійшли з дистанції.



2014 – бій на Римарській у Харкові. Під час проросійських виступів відбувся бій між українськими активістами та проросійськими бойовиками.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Михайло та Ростислав.

за Юліанським календарем: Анна, Антон, Антоніна, Василь, Веніамін, Дарина, Євдокія, Іван, Михайло, Мотрона, Надія, Нестор, Олександр, Олександра, Ольга, Петро, Ян.