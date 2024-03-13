13.03.2024 13:50 Віталій Хінєвіч

Ворог здійснив обстріл села у Куп'янському районі

Прокурори задокументували наслідки ворожих обстрілів села у Купʼянському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 13 березня приблизно о 9:00 та 11:00 російські військовослужбовці обстріляли с. Курилівка Купʼянського району. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди.

За попередніми даними, обстріли велись з артилерії.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останніх 24 годин рятувальники 60 разів виїжджали на гасіння пожеж , дві з яких спричинив ворог.