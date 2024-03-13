13.03.2024 14:20 Віталій Хінєвіч

Фахівці перевірять газопроводи у 65 багатоповерхівках Харківської області

Протягом березня, Харківська філія «Газмережі» проведе технічне обслуговування газових мереж загального користування у 65 багатоквартирних будинках, передає РЕДПОСТ .

Техобслуговування газогонів пройде у будинках 12 громад області: Богодухівській, Лозівській, Дергачівській, Золочівській, Ізюмській, Солоницівській, Зміївській, Первомайській, Пісочинській, Роганській, Балаклійській, Новопокровській. Інформація з термінами робіт заздалегідь розміщується на під’їздах житлових будинків.

Перевірка газових мереж житлових будинків супроводжується тимчасовим припиненням газопостачання. Під час її проведення обстежуються на герметичність з’єднання газопроводів та газового обладнання, газові мережі випробовуються на щільність, виявляються та ліквідовуються витоки газу та ін.

З початку 2024 року, завдяки проведеному технічному обслуговуванню, на газових мережах спільного користування багатоквартирних будинків Зміївської, Новопокровської, Чугуївської громад ліквідовано 84 витоки газу у 26 багатоповерхівках.

Переважна кількість виявлених витоків газу ліквідована на будинкових газопроводах, розташованих зовні будинку, це перш за все забезпечує безаварійне та безперебійне газопостачання для споживачів.

У подальшому проведення технічного обслуговування газових мереж спільної власності багатоквартирних будинків буде здійснюватися один раз у три або п’ять років, в залежності від строків їх експлуатації.

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