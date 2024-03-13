13.03.2024 11:55 Віталій Хінєвіч
У Харкові чоловік залишив без газу людей
У Новобаварському районі Харкова «горе-майстер» залишив сусідів з 15 квартир без газу при спробі самовільно підключити газову колонку.
В результаті були переплутані шланги і вода потрапила до внутрішньобудинкових газових мереж багатоповерхівки.
Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» провели обстеження системи, а також усунули воду з газопроводів та вузлів обліку газу.
Газопостачання в будинку відновлено, окрім порушника. На нього було складено відповідний акт та відключено від газопостачання: він має компенсувати збитки.
«Вкотре наголошуємо, самовільне втручання в систему газопостачання, самовільне підключення, ремонт, перенесення газового обладнання – категорично заборонено. Некваліфікований майстер може спричинити аварійну ситуацію та поставити під загрозу безпеку оточуючих. Довіряйте лише професіоналам»,- йдеться у повідомленні.
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