13.03.2024 11:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік залишив без газу людей

У Новобаварському районі Харкова «горе-майстер» залишив сусідів з 15 квартир без газу при спробі самовільно підключити газову колонку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".

В результаті були переплутані шланги і вода потрапила до внутрішньобудинкових газових мереж багатоповерхівки.

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» провели обстеження системи, а також усунули воду з газопроводів та вузлів обліку газу.

Газопостачання в будинку відновлено, окрім порушника. На нього було складено відповідний акт та відключено від газопостачання: він має компенсувати збитки.

«Вкотре наголошуємо, самовільне втручання в систему газопостачання, самовільне підключення, ремонт, перенесення газового обладнання – категорично заборонено. Некваліфікований майстер може спричинити аварійну ситуацію та поставити під загрозу безпеку оточуючих. Довіряйте лише професіоналам»,- йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку року в Основ'янському районі усунули 75 аварій на водоводах.