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13.03.2024  11:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік залишив без газу людей

У Новобаварському районі Харкова «горе-майстер» залишив сусідів з 15 квартир без газу при спробі самовільно підключити газову колонку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".
 
В результаті були переплутані шланги і вода потрапила до внутрішньобудинкових газових мереж багатоповерхівки.
 
Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» провели обстеження системи, а також усунули воду з газопроводів та вузлів обліку газу. 
 
Газопостачання в будинку відновлено, окрім порушника. На нього було складено відповідний акт та відключено від газопостачання: він має компенсувати збитки.
 
«Вкотре наголошуємо, самовільне втручання в систему газопостачання, самовільне підключення, ремонт, перенесення газового обладнання – категорично заборонено. Некваліфікований майстер може спричинити аварійну ситуацію та поставити під загрозу безпеку оточуючих. Довіряйте лише професіоналам»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку року в Основ'янському районі усунули 75 аварій на водоводах.
 
Тэги:  жкг, харків
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