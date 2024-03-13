13.03.2024 11:25 Віталій Хінєвіч

З початку року в Основ'янському районі усунули 75 аварій на водоводах

З початку року бригади аварійно-відновлювальних робіт Основ'янського району КП «Харківводоканал» усунули 75 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання, відремонтували 118 оглядових колодязів та упорядкували 43 водорозбірні колонки, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 13 березня, начальник районної служби Ігор Кім, напередодні ремонтники під керівництвом Андрія Афанасенка провели комплекс відновлювальних заходів на проспекті Гагаріна та вулиці Греківській.

«У першому випадку аварійна ситуація сталася на магістралі діаметром 200 мм. Виявивши пошкодження, бригади розпочали роботу та оперативно його усунули. А ось на вулиці Греківській аварія сталася на вводі до будинку. Тут також спрацювали чітко та грамотно, після чого впорядкували території. Загалом ситуація в районі з водопостачанням повністю контрольована, завжди своєчасно та якісно виконуємо аварійно-ремонтні та профілактичні заходи на наших об'єктах», - наголосив Ігор Кім.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном: 15-33.

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