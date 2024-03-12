12.03.2024 15:00 Віталій Хінєвіч

У Київському районі відновлюють колектор

Бригади експлуатаційної ділянки комплексу «Харківводовідведення» продовжують відновлювальні заходи на каналізаційному міжквартальному колекторі у Київському районі, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 12 березня, начальник районної служби Владислав Ричко, аварійна ситуація сталася на ділянці залізобетонного каналізаційного трубопроводу внаслідок корозії.

«Діаметр колектора 600 мм, він із високим навантаженням та приймає стоки від багатьох вулиць району. Залягає на глибині чотири з половиною метри, до того ж у піщаному водонасиченому ґрунті, що і спричинило незначний провал на території зеленої зони.

Роботи розпочали оперативно, але розташування трубопроводу ускладнює ремонт та потребує додаткових реставраційних технологій. Щоб визначитися з обсягом руйнування, і намітити подальші дії, попередньо збудували укріплення, щоб відкачувати воду, що надходить, нашою спецтехнікою. На сьогодні вийшли на завершальний етап та безпосередньо готуємо заміну зруйнованої ділянки колектора. До кінця тижня намітили закінчити відновлювальні роботи з подальшим розбиранням укріпконструкцій та благоустроєм», - зазначив Владислав Ричко.

За його словами, в районі тривають усі заплановані профілактичні прочистки на каналізаційних трубопроводах, з одночасним упорядкуванням оглядових колодязів та люків. Оперативно усуваються аварійні ситуації на колекторах, а також, особлива увага – при реагуванні на звернення харків'ян. Зокрема, під час огляду господарства вже активно плануються заходи щодо підготовки об'єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період.

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