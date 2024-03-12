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12.03.2024  14:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові почалися планові військові навчання

Планові військові навчання почалися сьогодні, 12 березня, в місті Харкові. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ .


У Харкові почалися планові військові навчання
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Сьогодні почалися планові навчання військових. Зокрема, це стосується блокпостів. Прошу харків’ян бути спокійними, нічого страшного не трапилося. Такі навчання ми проводимо через певні проміжки часу. Все планово», - наголосив очільник Харкова.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Слобідському районі Харкова усунули наслідки вчорашньої атаки «шахедів».
 
Тэги:  харків, навчання
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