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12.03.2024  14:15   Віталій Хінєвіч

У Слобідському районі Харкова усунули наслідки вчорашньої атаки «шахедів»

Комунальні служби усунули всі наслідки ворожої атаки безпілотниками у Слобідському районі, що сталася в ніч проти 11 березня, передає РЕДПОСТ .

 
Про це сьогодні, 12 березня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. Він заначив, що внаслідок удару була пошкоджена низка муніципальних об’єктів. 
 
«Було влучання одного «шахеда» в будівлю муніципального готелю, який розташований біля аеропорту. Працівники ДСНС загасили там пожежу. На щастя, ніхто не постраждав. Крім того, було влучання біля терміналу аеропорту, це теж муніципальний об’єкт. Також були пошкоджені чотири житлові будинки та дві адміністративні будівлі.
 
Комунальні служби закрили там віконні контури, пошкоджені дахи, відновили тепло-, водо- та електропостачання, полагодили контактну мережу. Всі наслідки ми усунули», - розповів Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов про локалізацію атаки на нафтобазу у Харкові.
 
Тэги:  жкг, харків
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