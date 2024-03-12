У Слобідському районі Харкова усунули наслідки вчорашньої атаки «шахедів»

Комунальні служби усунули всі наслідки ворожої атаки безпілотниками у Слобідському районі, що сталася в ніч проти 11 березня, передає РЕДПОСТ .
Комментариев: 0
Дивовижний день, коли емоції буквально зашкалюють, і пристрасть може спалахнути будь-якої миті. Можливі нові романтичні знайомства.
У Харкові сьогодні очікується зміна погодних умов: від ясного неба вранці до хмарної погоди протягом дня. Опадів не передбачається.
12 березня 2008 року вперше відзначався Всесвітній день проти кіберцензури.
влажность:
давление:
ветер: