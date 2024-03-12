12.03.2024 13:30 Віталій Хінєвіч

Знімають ґрунт та закуплені реагенти: Ігор Терехов про локалізацію атаки на нафтобазу у Харкові

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону повідомив, що продовжуються роботи з локалізації наслідків удару БпЛА по нафтобазі 9 лютого, передає РЕДПОСТ .



Знімають ґрунт та закуплені реагенти: Ігор Терехов про локалізацію атаки на нафтобазу у Харкові



За його словами, для цих цілей знімають ґрунт, постраждалий від продуктів нафти, а на його місце завозиться новий ґрунт. Також були закуплені спеціальні реагенти, які беруть участь у ліквідації екологічної катастрофи.

«У наших річках рівень забруднення речовинами значно менший. Також ведуться планові роботи для того, щоб якнайшвидше локалізувати всі наслідки, які створили російські агресори», - сказав Ігор Терехов.

Крім цього, за його словами, було створено спеціальну комісію, до якої увійшли співробітники ДСНС, правоохоронні органи, місцеві органи влади для того, щоб перевірити всі потенційно небезпечні об'єкти.

«Сьогодні така робота триває. І в разі потреби, ми заборонятимемо працювати об'єктам, якщо вони нестимуть потенційну загрозу для життя людей», - підкреслив мер міста.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 9 лютого окупанти знову скоїли військовий злочин і живцем спалили 7 харків'ян.

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