10.02.2024 10:40 Віталій Хінєвіч

«Вся вулиця перетворилася на пекельно розплавлену масу»: Сергій Болвінов про атаку БПЛА на Харків

Увечері 9 лютого окупанти знову скоїли військовий злочин і живцем спалили 7 харків'ян.



Фото: РЕДПОСТ

Про це, спілкуючись із журналістами, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

Внаслідок атаки безпілотників на Немишлянський район Харкова згоріло 15 житлових будинків.

«В одному з будинків була сім'я. П'ятеро людей. Двоє молодих батьків та троє дітей. Вони всі загинули, згоріли живцем», - сказав Сергій Болвінов.

В іншому будинку, що згорів, була жінка та її чоловік.

«У будинку перебував чоловік, який за станом здоров'я не міг ходити. За ним дбала його дружина. Вони також загинули. Згоріли живцем», - повідомив правоохоронець.

За його словами, попередньо, три БПЛА типу «Шахед» влучили у нафтобазу, яка знаходиться неподалік згорілої вулиці.

«За наявною інформацією, в цій нафтобазі знаходилося близько 3800 тонн пального. Фактично вся вулиця перетворилася на пекельно розплавлену масу. Пальне змішалося зі снігом і почало горіти. В результаті сталося займання будинків, які знаходилися вздовж вулиці», - сказав Сергій Болвінов.

Також, за його словами, через те, що вулиця знаходиться в низовині, вона прийняла на себе фактично всю палаючу суміш.

«Люди, які перебували в будинках, фактично виявилися заручниками», - додав правоохоронець.

Наразі, для встановлення особ загиблих використовуватиметься метод ДНК-аналізу. На місці злочину російських окупантів працюють слідчі, криміналісти, вибухотехніки. Триває локалізація пожеж.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини.