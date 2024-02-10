10.02.2024 09:40 Віталій Хінєвіч

Харківщина на ранок 10 лютого. Оперативна обстановка від ХОВА

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини.

Фото надали у ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зокрема, під обстрілами були: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області та ін.

Починаючи з 22:46 окупанти завдавали ударів по Харкову дронами-камікадзе типу «Shahed». Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста. Уражена цивільна інфраструктура. Виникло кілька масштабних пожеж. Ліквідація наслідків триває. Наразі відомо про загибель семи людей, серед них троє дітей: 7, 4 років та немовля близько 6 місяців.

Окупанти завдавали авіаударів по населеним пунктам Степова Новоселівка, Котлярівка, Піщане, Березники, Нестерне. О 23:20 у с. Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок ударів безпілотників зруйноване кафе. Горіло приміщення на першому та другому поверсі. Без постраждалих.

Також пошкоджена будівля недіючого медзакладу. Горіли будівлі моргу та хірургічного відділення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів у селищі Великий Бурлук.