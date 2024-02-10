    
Главная Фото Надзвичайні події та кримінал Як виглядає вулиця у Немишлянському районі після атаки БПЛА (фото)
10.02.2024  09:50   Віталій Хінєвіч

Як виглядає вулиця у Немишлянському районі після атаки БПЛА (фото)

Увечері 9 лютого ворог атакував житловий квартал у Харкові, внаслідок чого сталися пожежі, передає РЕДПОСТ .


Фото: РЕДПОСТ
Як повідомили надзвичайники, площа займання житлових будинків склала близько 3700 квадратних метрів. Також горіли складські приміщення на площі 600 кв.
 
Крім того, сталася масштабна пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури.
 
За попередніми даними 7 осіб загинуло, з яких 3 дитини, також є постраждалі.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів у селищі Великий Бурлук.
 

Фотогалерея

Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.02 Надзвичайні події «Мати тримала дітей, притискаючи до грудей». Тіло загиблої від атаки БПЛА дитини досі не можуть встановити 10.02 Надзвичайні події «Вся вулиця перетворилася на пекельно розплавлену масу»: Сергій Болвінов про атаку БПЛА на Харків 10.02 Надзвичайні події Атака БПЛА на Харків: в одному із будинків загинула родина, в іншому будинку двоє загиблих дорослих
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 