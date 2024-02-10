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10.02.2024  09:05   Віталій Хінєвіч

Рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів у селищі Великий Бурлук

Увечері 9 лютого ворог вкотре атакував цивільні об’єкти у селищі Великий Бурлук Чугуївського району Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
У результаті ударів сталися пожежі та зазнали руйнувань будівля кафе і лікувального закладу. Загальна площа пожежі склала 180 кв.м. 
 
 
О 1:45 силами ДСНС було ліквідовано останній осередок займання. За попередніми даними жертв і постраждалих немає.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 9 лютого внаслідок влучання ворожих БПЛА по житловим кварталам та цивільній інфраструктурі Немишлянського району міста Харкова сталися масштабні пожежі за різними адресами.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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