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10.02.2024  08:40   Віталій Хінєвіч

Вигоріло майже половина вулиці: Ігор Терехов про атаку БПЛА на місто

Місто готове надати житло усім, хто внаслідок терористичної атаки росії спинився без даху над головою.


Вигоріло майже половина вулиці: Ігор Терехов про атаку БПЛА на місто
 
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Важка ніч для Харкова - семеро загиблих, серед яких троє дітей: одне немовля, дитина 4-х та 7-ми років. Маємо інформацію про трьох поранених. 15 приватних будинків згоріли повністю. Загалом вигоріла майже половина вулиці. 
 
Місто готове надати житло усім, хто внаслідок терористичної атаки росії спинився без даху над головою. Також постраждалим надається уся необхідна допомога. На місці удару працюють усі відповідні комунальні служби - розбирають завали на згарищі»,- повідомив Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 9 лютого внаслідок влучання ворожих БПЛА по житловим кварталам та цивільній інфраструктурі Немишлянського району міста Харкова сталися масштабні пожежі за різними адресами.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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