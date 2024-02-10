10.02.2024 08:15 Віталій Хінєвіч

Через атаку безпілотників на Харків виникли пожежі площею понад 4 тисячі квадратних метрів

Увечері 9 лютого внаслідок влучання ворожих БПЛА по житловим кварталам та цивільній інфраструктурі Немишлянського району міста Харкова сталися масштабні пожежі за різними адресами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Горіли 14 приватних житлових будинків на загальній площі близько 3700 кв.м., складське приміщення на площі 600 кв.м. Крім того, сталася масштабна пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури.

На місці ліквідації наслідків ворожих ударів від ДСНС працювало 200 рятувальників та 38 одиниць техніки. З житлових будинків приватного сектора було врятовано 4 особи з них 2 дітей та евакуйовано 50 осіб. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум’я на житлові та інші будівлі.

За попередніми даними 7 осіб загинуло, з яких 3 дитини, також є постраждалі. Наразі триває ліквідація пожежі та розбори конструкцій житлових будинків.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 9 лютого опівночі держава-агресор завдала удари пʼятьма БПЛА по цивільній інфраструктурі села Коропове Зміївської територіальної громади.