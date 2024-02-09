09.02.2024 09:15 Віталій Хінєвіч

У прокуратурі показали наслідки атаки безпілотників на село у Харківській області (фото)

9 лютого опівночі держава-агресор завдала удари пʼятьма БПЛА по цивільній інфраструктурі села Коропове Зміївської територіальної громади.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Одне з влучань зафіксовано на території ресторанного комплексу: відбулась пожежа площею 300 кв. м. Постраждав 46-річний охоронець, від госпіталізації відмовився.

Ще три влучання ворожих БПЛА задокументовано у приватному житловому секторі. Сталась пожежа, пошкоджено будинки.

Внаслідок пʼятого влучання безпілотника частково зруйновано будівлю бази відпочинку.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники загасили пожежу, спричинену ворожим обстрілом.