    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У прокуратурі показали наслідки атаки безпілотників на село у Харківській області (фото)
09.02.2024  09:15   Віталій Хінєвіч

У прокуратурі показали наслідки атаки безпілотників на село у Харківській області (фото)

9 лютого опівночі держава-агресор завдала удари пʼятьма БПЛА по цивільній інфраструктурі села Коропове Зміївської територіальної громади.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Одне з влучань зафіксовано на території ресторанного комплексу: відбулась пожежа площею 300 кв. м. Постраждав 46-річний охоронець, від госпіталізації відмовився.
 
 
 
Ще три влучання ворожих БПЛА задокументовано у приватному житловому секторі. Сталась пожежа, пошкоджено будинки.
 
 
Внаслідок пʼятого влучання безпілотника частково зруйновано будівлю бази відпочинку.
 
 
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники загасили пожежу, спричинену ворожим обстрілом.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.02 Надзвичайні події 7 років проведе за ґратами колаборантка, яка забезпечувала комунальні потреби окупантів на Харківщині 09.02 Надзвичайні події Як минула доба в Харківській області повідомили у ХОВА 09.02 Надзвичайні події На Харківщині виникли пожежі площею понад 1000 квадратних метрів: оперативна інформація від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 