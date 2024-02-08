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08.02.2024  11:55   Рита Парфенова

На Харківщині рятувальники загасили пожежу, спричинену ворожим обстрілом (фото)

У Куп'янському районі рятувальники дієво та оперативно ліквідували пожежу, яка спалахнула внаслідок російського обстрілу.

Новини Харкова: рятувальники загасили пожежу у Курилівці

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, увечері 7 лютого, близько о 19:00, російські війська атакували житловий сектор села Курилівка у Куп’янському районі. На жаль, обстріл призвів до загоряння приватного житлового будинку, площа пожежі оцінюється у 80 квадратних метрів.

Новини Харкова: рятувальники загасили пожежу у Курилівці

Для ліквідації наслідків влучання було залучено 10 осіб особового складу та 2 одиниці техніки від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники припинили подальше розповсюдження вогню. На щастя, внаслідок інциденту жертв та постраждалих не виявлено.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби окупанти обстрілювали прикордонні та прифронтові райони Харківщини з різних видів озброєння.

Новини Харкова: рятувальники загасили пожежу у Курилівці

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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