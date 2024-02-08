Комунальники закрили всі вікна в квартирах житлових будинків, пошкоджених обстрілом 7 лютого.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент житлово-комунального господарства, наступного ранку після ворожої атаки було виявлено 66 вікон, які були пошкоджені у квартирах, і ще 76 у місцях загального користування. Ці випадки були зафіксовані у 33 житлових будинках Слобідського району.

Зараз працівники КП "Харківжитлобуд" активно працюють над завершенням закриття пошкоджених віконних контурів. Крім цього, вони успішно вже усунули аварійність двох пошкоджених покрівель.

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