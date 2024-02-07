07.02.2024 16:30 Віталій Хінєвіч

Комунальники Харкова у січні здійснили заміну 86 пожежних гідрантів

Бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» у січні поточного року здійснили заміну 86 пожежних гідрантів. Найбільшу кількість пристроїв для пожежогасіння встановили в Новобаварському районі, передає РЕДПОСТ .

«У новому році вже замінили понад 30 пожежних гідрантів і комплексна робота у цьому найважливішому напрямі триває. Внаслідок невщухаючої ворожої агресії продовжує залишатися велика ймовірність виникнення загорянь і пожеж, а тому спеціальні механізми для боротьби з вогнем повинні постійно перебувати виключно у справному стані. Поряд з новими пристроями широко використовуємо і гідранти, які відновлюються на підприємстві», - зазначив начальник районної служби Євген Сальков.

У свою чергу, керівник механоскладально-ремонтної дільниці Валерій Челапко поінформував, що на КП «Харківводоканал» давно налагоджений не лише процес якісного ремонту пристроїв для пожежогасіння, а й виготовлення до них запасних частин та деталей.

«Після того, як в Україні суттєво скоротилося виробництво деталей для гідрантів, оперативно освоїли технологію та випуск ремкоплектів власними силами. Вироби виготовляємо високого ґатунку, які гарантують надійність та тривалий термін експлуатації», - наголосив Валерій Челапко.

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