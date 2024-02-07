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07.02.2024  14:25   Віталій Хінєвіч

У двох мікрорайонах Харкова водопостачання здійснюватиметься зі зниженим тиском

Комунальники проводитимуть ремонтні роботи на водоводі, передає РЕДПОСТ .

 
Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі D=600 мм на проспекті Тракторобудівників, 128, тимчасово з 10:00 до 16:00 8 лютого водопостачання мешканців мікрорайонів №533 та №606 Салтівського житлового масиву здійснюватиметься на зниженому тиску.
 
Телефон для довідок: 15-33.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що кількість аптек у Харкові збільшилась на чверть.
 
Тэги:  жкг, харків
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