Кількість аптек у Харкові збільшилась на чверть

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку, протягом року кількість аптек, які відновили свою діяльність, зросла на 25%.

Крім того, мешканці міста можуть скористатися послугами онлайн-замовлення та кур'єрської доставки, а також отримати консультації медичних фахівців у аптеках.

З урахуванням можливості тривалого відключення електроенергії, 318 аптек обладнані генераторами та іншими джерелами альтернативного живлення. Це на 140 закладів більше, ніж у початку 2023 року.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові, включаючи райони, які найбільше постраждали від обстрілів, налічується приблизно 150 автозаправних станцій, які залишаються функціональними сьогодні.