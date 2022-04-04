    
Главная Новости Харькова Общество Узнать о работающих торговых точках в Харькове можно онлайн
04.04.2022  16:50   Евгений Клочко

Узнать о работающих торговых точках в Харькове можно онлайн

Жители Харькова теперь могут узнать актуальную информацию о работе более 40 торговых сетей города с помощью Telegram-канала и Google-карты.


city.kharkov.ua
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя директора КУ «Офис реформ Харькова» Дмитрия Давидьянца. По его словам, информация о работающих в данный момент магазинах, аптеках, автозаправочных станциях и других объектах бизнеса обновляется ежедневно.
 
«В довоенное время в рамках проекта «Карточка харьковчанина» мы общались со многими торговыми сетями, в том числе магазинами, аптеками и АЗС. Это то, что интересует сейчас жителей города больше всего. Поэтому было принято решение наладить диалог с представителями торговых сетей, чтобы они каждое утро передавали информацию об открытых «точках», времени их работы, возможности безналичного расчета и пр. Вся эта информация транслируется в режиме онлайн в Telegram-канале, а также на Google-карте, которую разработала одна из харьковских IT-компаний», - рассказал Дмитрий Давидьянц. 
 
Он также отметил, что каждый предприниматель может передать информацию о работе своего бизнеса. Для этого необходимо просто написать администратору в Telegram-канал, указав график работы компании, контакты для обратной коммуникации, наличие товаров, спектр предоставляемых услуг и особенности оплаты. 
 
Стоит отметить, что за шесть дней работы онлайн-карта собрала уже более 3,3 млн просмотров.
 
Ранее сообщалось, где можно быстро найти запчасти и горючее во время войны в Украине.
 
Тэги:  магазин, аптека, азс, онлайн, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.10 Новости компаний 4 турецких магазина, которые стоит добавить себе в закладки 29.06 Криминал и происшествия Кидался с ножом в магазине: в Харькове копы скрутили дебошира (ВИДЕО) 26.06 Криминал и происшествия Пожар под Харьковом: горит магазин и рынок (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 