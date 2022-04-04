04.04.2022 16:50 Евгений Клочко

Узнать о работающих торговых точках в Харькове можно онлайн

Жители Харькова теперь могут узнать актуальную информацию о работе более 40 торговых сетей города с помощью Telegram-канала и Google-карты.



city.kharkov.ua

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя директора КУ «Офис реформ Харькова» Дмитрия Давидьянца. По его словам, информация о работающих в данный момент магазинах, аптеках, автозаправочных станциях и других объектах бизнеса обновляется ежедневно.

«В довоенное время в рамках проекта «Карточка харьковчанина» мы общались со многими торговыми сетями, в том числе магазинами, аптеками и АЗС. Это то, что интересует сейчас жителей города больше всего. Поэтому было принято решение наладить диалог с представителями торговых сетей, чтобы они каждое утро передавали информацию об открытых «точках», времени их работы, возможности безналичного расчета и пр. Вся эта информация транслируется в режиме онлайн в Telegram-канале, а также на Google-карте, которую разработала одна из харьковских IT-компаний», - рассказал Дмитрий Давидьянц.

Он также отметил, что каждый предприниматель может передать информацию о работе своего бизнеса. Для этого необходимо просто написать администратору в Telegram-канал, указав график работы компании, контакты для обратной коммуникации, наличие товаров, спектр предоставляемых услуг и особенности оплаты.

Стоит отметить, что за шесть дней работы онлайн-карта собрала уже более 3,3 млн просмотров.