Харьков на утро 5 апреля. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 4 по 5 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 33 оперативных выезда.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 5 апреля.
15 раз спасатели выезжали на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами. Горели жилые многоэтажки, частные дома, станции технического обслуживания, гаражи и автомобили, складские здания, магазины и заведения питания. Больше всего пожаров произошло в Киевском районе Харькова – 5, по два пожара произошло в Московском и Шевченковском районах и по одному – в Немышлянском, Индустриальном и Холодногорском. Также два пожара произошло в Изюмском и один в Харьковском районах области.
Во время разборки разрушенных в результате обстрелов зданий.сотрудниками ГСЧС из-под завалов была изъята одна травмированная женщина и тела 3 погибших.
Пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 15 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.
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