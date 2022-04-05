05.04.2022 08:30 Рита Парфенова

Харьков на утро 5 апреля. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 4 по 5 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 33 оперативных выезда.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 5 апреля.

15 раз спасатели выезжали на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами. Горели жилые многоэтажки, частные дома, станции технического обслуживания, гаражи и автомобили, складские здания, магазины и заведения питания. Больше всего пожаров произошло в Киевском районе Харькова – 5, по два пожара произошло в Московском и Шевченковском районах и по одному – в Немышлянском, Индустриальном и Холодногорском. Также два пожара произошло в Изюмском и один в Харьковском районах области.



Во время разборки разрушенных в результате обстрелов зданий.сотрудниками ГСЧС из-под завалов была изъята одна травмированная женщина и тела 3 погибших.



Пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 15 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.